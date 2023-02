BERNARD RENY, Mariette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 décembre 2022, entourée de l'amour de sa famille, et à l'aube de ses 91 ans, est décédée paisiblement madame Mariette Bernard, épouse de feu Pierre Reny, fille de feu Eugène Bernard et de feu Marguerite Brown. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le vendredi 10 février 2023, de 19h à 21h etde 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Mario Trottier), André (Christine Lafrance), Charles (Annie Desrochers); ses petits-enfants adorés : Philippe (Véronique Matte), Charles (Brianna Maraschiello Trottier) et Laurence Trottier, Jean-Christophe (Marie-Claire Matte), Pierre-Étienne et Delphine Morin, Laurie-Anne (Frédéric Beaupré) et Antoine Reny ainsi que ses arrière-petits-enfants : Emmett, Oliver et Elizabeth Trottier, Charles et Simon Bernier. Elle laisse également dans la tristesse de son départ son copain Pierre Côté que nous tenons à remercier profondément; ses frères et soeurs : Madeleine (Yvon Boucher), feu Marthe, feu Suzanne, feu Jean-Louis (feu Lorraine Bergeron), feu Guy (Rita Bouchard), feu Yves, feu Jacques (Suzanne Paquet), feu Isabelle (feu Paul Lesage), feu Josette (feu Jean-Yves Savard) ainsi que son beau-frère Paul Reny (feu Pauline Lemieux) et ses belles-soeurs : Louise Hébert et Monique Turcotte de la famille Reny ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Stefan Brouw, Dre Élissa Francoeur et tout le personnel des soins palliatifs de l'unité 8B de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les excellents soins de fin de vie prodigués et leur dévouement ainsi que toute l'équipe de la Résidence Logidor pour leurs bons soins. N'hésitez pas à partager le souvenir d'un moment vécu avec notre mère sur le Registre électronique de la maison funéraire. Nous serons très heureux de lire les messages. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à DIAVIE (anciennement Diabète Québec), 180-979, de Bourgogne, Québec (Qc) G1W 2L4, 418 656-6241. En ligne : https://diavie.org/faire-un-don/