PARADIS, Fernande Côté



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Fernande Côté, épouse de feu monsieur Arthur Paradis. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Côté et de feu dame Marie-Anna Racine. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine et Jean (Annye Croft); ses petits-enfants: Claudia (Gabriel Sanfaçon), Jean-Philippe (Marilou Blanchette), Émie et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Mathis, Étienne et Hayden; sa filleule Mélanie Jacques; ses soeurs, son frère et son beau-frère: Claudette (Gaston Lussier), Colette, Léonard; et elle était la soeur de: feu Rita (feu Pierre Fournier), feu Raymond (feu Monique L'Heureux) et feu Anita; sa belle-soeur de la famille Paradis: feu Léopold (Pauline Verreault); et elle était la belle-soeur de: feu Rose (feu Simon Asselin), feu Jeannine (feu Roland Tremblay), feu Marc-Aurèle, feu Thérèse (feu Lorenzo Audet), feu Joseph (feu Anna-Marie Chevalier), feu Henri (feu Florence Gauthier), feu Marie-Paule (feu Robert Carbonneau) et feu Jeanne-D'Arc (feu Philippe Martineau). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement les docteurs Robert Cadrin, Caroline Kochuyt et Christine Lemay ainsi que le personnel du 2 Rive de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour toute l'attention portée et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fibrose kystique Québec, 2750 chemin Sainte-Foy, bureau 227, Québec (Qc), G1V 1V6, https://www.fibrosekystique.ca/get-involved/faites-un-don-maintenant et/ou Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/