D'AMOURS, Marcel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 2 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marcel D'Amours, époux de feu Armelle Béchard, fils de feu Alice Ouellette et de feu Roméo D'Amours, frère de feu Guy D'Amours (Nicole Éthier). Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sept enfants : Denis (Hélène Demers), André (Louise Arseneault), Lise (Alain Daigle), Nicole, Jean (Jocelyne Guilmette), Marcelle (Guy Robichaud), Guy (Marie-Pierre Proulx); ses dix-huit petits-enfants : Gabriel, Isabelle, Émilie, Anthony, Rachel, Marianne, Michel, Marie-France, Amélie, Louis, Marie-Ève, Stéphanie, Sophia, Roxanne, Félix, Léonie, Anaïs et Théo, ses six arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs : Nicole Éthier, feu Jean-Yves (Jeannine Aubin) et Nil Béchard (Martine Bouchard), Régent (Nicole Gladu), Danielle et Carole Gauvin (Raymond Bourgeois), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h . L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Remerciements sincères à son médecin de famille, Dr Bruno Denis et à son médecin de soins palliatifs, Dre Julie Lemay, ainsi qu'à son infirmière pivot, Mélanie Dion, pour le travail exemplaire qu'ils ont effectué ainsi que pour leur compassion et empathie. La famille tient également à remercier le centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin adressé au 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, par téléphone : 418 687-6084 ou sur son site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.