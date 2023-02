VALLÉE, Mario



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons qu'à sa résidence, le 30 décembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé Monsieur Mario Vallée, propriétaire d'Excavation Mario Vallée et de Sablière M.J. Vallée, époux bien-aimé de dame Josette Bélanger. Il était le fils de feu Monsieur Aurèle Vallée et de dame Thérèse Gagnon. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michaël (Véronique Gagnon); sa fille Jessika (Martin Poulin); ses deux petites-filles adorées : Jade Poulin et Julianne Vallée; ses frères et sœurs : André (Marielle Duguay), Sylvie (feu Louis Bouchard), Richard, Lynda (André Côté), et Pierre Boutin; son filleul feu Jérôme Vallée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Carol (Pierrette Charest), Serge (Lynda Gravel), et Guylaine (Alain Fortier); sa marraine Claire Clavet (feu Marcel Vallée), ses tantes : Rollande (feu Oscar Vallée), Anita (feu Maurice St-Jean), plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée àLa famille tient à remercier le Dr François Piuze et son équipe du CLSC Orléans-Beauport pour leur extraordinaire dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333.