GRAVEL, Jeannine Hamel



À la Résidence des Bâtisseurs Manoir Sully, le 12 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jeannine Hamel Gravel, fille de feu dame Anne-Marie Houde et de feu monsieur Jean-Baptiste Hamel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.L'inhumation se fera ultérieurement en toute intimité avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses filles : feu Jocelyne, Diane (Claude Laroche), Marcelle, Danielle (Alain Gauthier et sa fille Marie-Christine), Linda (Julien Picard) et Dominique (Michel Picard); ses petits-enfants : Mélanie, Dave, Annie (Daniel Lachance), Martin (Marie-Ève Jobin) et Patrick (Marie-Hélène Bergeron); ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Antoine, Olivier, Samuel, Alexanne et Camille; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs Manoir Sully pour leur bienveillance envers leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com