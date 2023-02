DOYON, Gabrielle



À l'Hôpital St-Georges de Beauce, le 5 février 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Gabrielle Doyon, épouse en premières noces de feu monsieur Francis W. Maguire et en deuxièmes noces de feu monsieur Cyrille-Antonio Deshaies, fille de feu monsieur Jean Doyon et de feu dame Pamela Pouliot. Elle demeurait à Beauceville.L'inhumation du corps aura lieu au printemps au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Rosaire (feu Madeleine Fournier), feu Mathelia (feu Léopold Picard), Jean-Paul (feu Mariette Bolduc), feu Liliane, feu Welly (feu Hélène Dostaler), Romuald (Gisèle Fournier), Pauline (Fabien Bernard) et Jean-Guy (Adrienne Gosselin), ainsi que les membres des familles Maguire, Deshaies et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Linda Fillion et Dre Sandra Del Degan ainsi que tout le personnel du CLSC Beauce Centre, de la Coop de Beauce et de l'Hôpital St-Georges de Beauce pour les bons soins prodigués. Un remerciement particulier à Martin Tremblay, Roger Doucet et André Carpentier pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offres de messes.