DEMERS, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Demers, conjoint de Suzanne Labonté, fils de feu Levi Demers et feu Dora Roy. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère : Robert Demers; son neveu : Éric Demers (Marie-Josée Beauregard); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Labonté : Michel (Ginette Martin), Guy et Carole; les cousins, cousines de la famille Demers et Rainville; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux personnels de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. L'envoi de fleurs peut être compenser par un don à l'unité Coronarienne Jean-Claude Blanchet de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.