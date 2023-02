BLACKBURN, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Blackburn. Il était l'époux de dame Denise Choinière et le fils de feu dame Marguerite Plourde et de feu monsieur Louis-Joseph Blackburn. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Choinière; ses enfants : Steve (Martine Gamache) et Vicky (Dany Tremblay); ses petits-enfants : Alexandre, Amy, Samuel et Lori; ses frères : Camille (Nicole Samson), Jacques (feu Gail Butler), Marcel (feu Louise Fortin), Gilles, Alain (France Bernier), feu Robert (Joane St-Laurent) et Richard (Christiane Dubois); son beau-frère et ses belles-sœurs : Janine et André Choinière (Ginette Forest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département de dialyse et celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, au 2300, boul. René Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3H 2R5, téléphone : 1-800-565-4515, site web : https://rein.ca/