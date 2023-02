NOËL, Rolland



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 1 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Rolland Noël, époux de dame Hélène Harvey, fils de feu monsieur Camille Noël et de feu dame Jeanne Coulombe. Il demeurait à Neuville.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants : Jean-Luc (Chantal Tremblay), Nathalie (Stéphane Godin), Chantal (Martin Leclerc), Katya (Yacouba Traoré) et la mère de ceux-ci Aline Gingras; ses beaux-enfants : Maëva Rabault (Maxime Marchand) et Vincent Rabault (Marie-Ève Sasseville); ses petits-enfants : Alexandre, Olivier, Ariane et Kady-Anne; ses beaux-petits-enfants : Éloi, Alice, Émile et Nelly, sa belle-mère Jeanine Boily; ses frères et sœurs : feu Jean-Guy (feu Éliane Perron), feu Gérard, Cécile (feu John Bernard), feu Henri-Paul (Louise Lessard), feu Raymonde, Jacqueline (feu Claude Trottier), feu Madeleine, Lucile (Jacques Gauthier) et Marcel (Angèle De Champlain); son beau-frère Jean-François Harvey (Sylvie Harvey) et les autres membres de la famille Harvey, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.