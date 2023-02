GUAY, Ghislaine



Au centre d'hébergement du Fargy, le 11 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Ghislaine Guay. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.Elle laisse dans le deuil son ami : Gaston Lavallée, sa fille Denise Paige (André Arsenault) ; ses petits-enfants Marie-Ève, Dave, Maxime et Alexandre; son frère et sa belle-sœur : Roland (Marlène Cauchon) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666