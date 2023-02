CHOUINARD, Jacques



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 12 janvier 2023, est décédé à l'âge de 84 ans et 6 mois, monsieur Jacques Chouinard, époux de dame Monelle St-Pierre. Fils de feu dame Ida Carrier et de feu monsieur Rosaire Chouinard (feu Édith Lord en 2es noces). Il demeurait à Cap-St-Ignace et autrefois à Sainte-Perpétue de l'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Marie-Neige (Denis Brossard et ses fils : Félix et William), Candide (Claude Tremblay et ses enfants : Jean-Christophe, Laurence et Axel). Ses petits-fils: Gabriel, Elliot et Zachary. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jacqueline Jean Chouinard (Pierre Morin), Gaston (Gisèle Rhéaume), Henriette (René Vachon), de la famille St-Pierre, sa belle-sœur : Tania. Sont aussi affectés par son départ son filleul Régis Bélanger, sa filleule Louise Chouinard, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour leur grand dévouement et les soins prodigués avec beaucoup d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour de la célébration à compter de 12h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue. La direction a été confiée à la maison funéraire