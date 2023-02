FORTIN, Jeanne D'Arc Simard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2023, à l'aube de ses 94 ans, nous a quittés dame Jeanne D'Arc Simard, épouse de feu monsieur Gaston Fortin. Elle était la fille de feu monsieur Omer Simard et de feu dame Laura Létourneau. Elle demeurait à Beaupré. En son hommage,La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants et son gendre: France (Alain Vallois), Micheline (feu Rock Petitpas) et Claude; sa petite-fille Dominique (Alexandre); sa soeur et sa belle-soeur: Agathe (feu Michel Potvin), feu Roger (Dolorès Nicole) et elle était la soeur de: feu Rollande (feu Robert Lafleur), feu Rosaire (feu Madeleine Lafleur) et feu Carmelle (feu Philippe Julien); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin qui l'ont tous précédée: feu Emmanuel (feu Marguerite Cunningham), feu Paul-Henri (feu Réjeanne Cassista), feu Simone (feu Roland Larsen), feu Juliette (feu John Cormier), feu Cécile (feu Clément Côté), feu Marie- Joseph (feu Roger Audet) et feu Roland (feu Fernande Savard). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers Jeanne D'Arc. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/