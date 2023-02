MARTIN, Fernande



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 24 janvier 2023, à l'âge de 94 ans et 1 mois, est décédée madame Fernande Martin, épouse de feu monsieur Loyola Nickner, fille de feu madame Anne-Marie Lebel et de feu monsieur Georges Martin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h 15.L'inhumation se fera ultérieurement et en privé au cimetière La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gordon (Thérèse Tremblay), feu Pierre et Katherine " Kathy "; ses petits-enfants: Alexandre (Sandra Ross), Frédéric (Mélanie Apesteguy) et Élizabeth; ses arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux autres parents. La famille remercie le personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site web : https://cancer.ca/fr/ Des formulaires seront disponibles sur place.