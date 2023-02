CHABOT, Marise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 14 janvier 2023, à l'âge de 59 ans et 8 mois, est décédée madame Marise Chabot, conjointe de monsieur René Simard, fille de madame Denise Guillemette et de feu monsieur Raymond Chabot. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et sa mère, ses frères et sœurs : Martine (Magella Parent), Marc, Linda (André Després) et Alain; sa belle-mère Ghislaine Gagnon (feu Guy Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : Louiselle (Richard Barbeau), Gaston (Linda Millette), Mario (Hélène Cloutier), Marthe (Réjean Turgeon), Marlène (André Marquis), Steve (Nathalie Ouellet). Elle était la marraine de Sarah et Alex. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 10 h 15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.