LAFRENIÈRE, Michelle

Après une longue maladie, à l'âge de 73 ans, Michelle est décédée à son domicile le 26 janvier 2023 entourée de toute l'amour de sa famille. Épouse de monsieur Yvon Rousseau, elle demeurait à St-Gilles. Elle était la fille de feu Maria Bilodeau et de feu Zackarie Lafrenière. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses enfants : Éric (Nathalie Lapointe), Rémi (Nathalie Bégin) et Marc (Daphné Hernandez) et ses petits-fils Dylane, Jacob (Genève Bélanger), Jeffrey et Zack; ses frères et sœurs : feu Marcel, feu Yolande (feu Jean-Louis Côté), feu Réal, feu Monique, feu Gérard, feu Mariette (feu Jean-Baptiste Aubert), feu Louise; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Rousseau : feu Laurence (Claude Faucher), Fernande (feu Benoit Létourneau), Irène (Raymond Béland), Marcel (Cécile Bergeron), feu Gaston, Gilles (Murielle Ferland), Marielle (Noël Tremblay) et Clément (Candide Beaulieu), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'abbé Raymond Boulay pour lui avoir donné le sacrement des malades. Merci au Dre Cindy Gobeil Boulanger qui l'a opérée en 2019, à l'infirmière pivot Mme Liette Martel de l'Hôpital St-Sacrement, du CLSC de Laurier-Station l'infirmière Meggie Grenier, travailleuse sociale Mme Marie-Émilie Laroche, l'intervenante de l'ergothérapie Mme Audrey Bouchard, ses médecins Dre Suzanne Beauregard et Dre Marie-Pier Champagne. Aussi Mme Danielle Moreau pour les soins de répit. Merci à tous ceux que l'on a pu oublier.