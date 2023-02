HIGGINS, Jacques



Décédé à l'hôpital Laval (IUCPQ), le 31 décembre 2022, à l'âge de 88 ans. Mon chemin s'arrête ici. J'ai eu la chance d'avoir une vie bien remplie auprès des personnes que j'ai aimées : mon épouse Régine Paquet, mes enfants Nathalie (Yves Jolicoeur), Brigitte (Gabriel Lacombe) et Patrick (Kim Dussault), et mes deux petits-enfants qui m'ont apporté tant de joie, Isaac et Emma. Des êtres chers de ma famille m'ont précédé dans la mort : mon père Herman Higgins, ma mère Stella Gauvin, et ma mère adoptive Pauline Boucher, ainsi que mes frères Armand (Colette Nadeau), Jean-Paul et Roger (Anne-Marie Moreau). Le deuil affligera mes autres sœurs et frères : Colette (Jean Larrivée), Francine, Nicole (Gilles Gobeil), Marie-Louis (Ghislaine Harton), Henri, Claire (André Noël), Marielle (Michel Tardif) et Hélène (Jacques Fournier); de la famille Paquet, Marius (feu Brigitte Bergeron); et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis qui ont égayé ma vie. Un merci spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval de même qu'à l'équipe du 5e étage. Merci de votre efficacité et, surtout, de votre humanité.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 12h30 sous la direction de laQue vos marques de sympathie se traduisent par un don au Fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs de la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://fondation-iucpq.org/ ou à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/