GUAY, Ghislaine



À Lévis (secteur Charny), le 20 janvier 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Ghislaine Guay, épouse de feu monsieur Conrad Gingras, fille de feu madame Rose-Aline Deschênes et de feu monsieur Adélard Guay. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny).Elle a rejoint son époux bien-aimé Conrad, ses frères et sœur : feu Gaston (Pauline Asselin (Florent Ouellet)), feu Yvon (feu Jeannette Laflamme), feu Roland (feu Noëlla Bilodeau), feu Blanca (feu Yves Cliche), feu Ghislain (Réjeanne Milliard) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : feu Rachel (feu Marcel Proulx), feu Louisette (feu Jacques St-Hilaire), feu Jeannine (feu Gilles St-Hilaire), feu Murielle (feu Paul Letendre) et feu Robert. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœur : René (feu Gertrude Laflamme), Laurent (feu Antoinette Mercier) et Nicole (Michel Cloutier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Marcelle (feu Roger Fortier), Françoise (Michel St-Laurent), Paul (Marlène Pelletier) et Céline (Yves Pagé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h 30 à 14 h 15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : (418) 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.