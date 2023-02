PAGÉ, Paul-Émile



À St-Gilles, le 27 janvier 2023, à l'âge de 43 ans, est décédé accidentellement monsieur Paul-Émile Pagé. Il était le fils de monsieur Donald Pagé et de feu madame Huguette Delage. Il laisse dans le deuil, outre son père Donald, son frère Jean-François (Andrée-Lise Lachance), ses neveux Maxime, Antoine et Gabriel Pagé; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements aux premiers répondants, aux services policiers et ambulanciers ainsi qu'aux gens de St-Gilles qui nous ont offert leurs condoléances et qui nous soutiennent dans cette épreuve. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 11h30.