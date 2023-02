CASSISTA, Juliette D'Amours



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Juliette D'Amours, épouse de feu monsieur Charles-Omer Cassista. Elle était la fille de feu dame Laura Lamarre et de feu monsieur Louis-Philippe D'Amours. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 10 février 2023 de 18 heures à 21 heures etde 8 h 30 à 10 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Alain Duchesne), Jean-Yves, Sylvie, Joëlle (Jacques Falardeau), Jasmin, Maryse (Gérard Fournier), Gilbert (Janny Bérubé), Nathalie et Manon ; ses petits-enfants : Simon, Martin et Annie Duchesne, Manuel et Alexandre Hardy, Éric, Cynthia et Amélie Falardeau, Maxime, Régis et Roxanne Fournier, Julie et Justine Bérubé-Cassista, David et Philippe Labrie ; ses arrière-petits-enfants : Anaïs, Leïka, Alicia, Charles, Elodie et Ophélie; ses demi-frères et demi-sœurs Dionne; ses beaux-frères et belles-sœurs Cassista ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses deux fils Réjean et Jocelyn ainsi que sa petite-fille Éliane qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.