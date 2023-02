BOUCHARD, Françoise Duclos



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 3 février 2023 à l'âge de 74 ans, est décédée dame Françoise Bouchard, épouse de monsieur Michel Duclos. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Bouchard et de feu dame Alexina Lamothe. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son époux Michel, ses enfants, ses gendres et sa belle-fille : Isabelle (Martin Gagnon), William (Marie-Ève Campbell), Marie-Ève (Florent Goutailler); ses petits-enfants : Mathys, Érica, Félicie, Philémon, Alexane, Marylou et Tristan; ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Nicole (Victor Morency), feu Madeleine (Marcel Ferland), François (Lisette Barbeau), Diane (Jacquelin Jean), elle était la sœur de feu Gérard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duclos : Ida (feu Antime Simard), Gabrielle (feu Raymond Paradis), Roland (Céline Bourget), Marie-Berthe (feu Simon Gosselin), feu André (Denise Caron), Gilles, Germain (feu Jeannine Arcand), Lise (André Renaud), Pierrette (feu Lucien Verreault) et elle était la belle-sœur de feu Pierre (feu Gisèle Tremblay), feu Yves (feu Noëlla Tremblay), feu Fernand (feu Lucie Asselin). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec), G1S 3G3https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc