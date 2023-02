CHABOT, René



À l'Hôpital de Montmagny, le lundi 30 janvier 2023, est décédé à l'âge de 79 ans et 2 mois, monsieur René Chabot, époux de feu madame Gisèle Pouliot. Il était le fils de feu Adrien Chabot et de feu Rosa Tanguay. Il demeurait autrefois à Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle du :le samedi 11 février de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Il était le père de : Caroline (Vincent Pouliot), feu Sébastien et Barbara (Patrick Lamontagne); le grand-père de : Catherine Pouliot (Jérôme Blanchet), Juliette Pouliot, Alice Lamontagne et Évelyne Lamontagne ainsi que l'arrière-grand-père de Béatrice Blanchet. Il était le frère de : feu Gaétan (Monique Moreau), Lise (feu Pierre Boutin), feu Françoise, Gaétane (Germain Mercier), feu Nicole, feu Marcel, Yvan (feu Thérèse Maurice), Normande, Joanne (Camille Boutin), François et Serge (Rita Audet). De la famille Pouliot, il était le gendre de feu Camille Pouliot (feu Georgette Vachon-Fontaine) et le beau-frère de : Aliette (feu Clément Fauchon), Estelle (Fernando Bizier), feu Jean-Paul (Nicole Baillargeon), Normand (Mireille Lebel), feu Lucie et Clermont (feu Huguette Morin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Montmagny et de la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1.