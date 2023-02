CIMON, Jean-Paul



À son domicile, le 24 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Cimon, conjoint de dame Johanne Tremblay Côté, fils de feu dame Yvonne Pageau et de feu monsieur Henri-Paul Cimon. Il demeurait à Lac-Sergent. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame de Belmont à une date ultérieure. Outre sa conjointe Johanne Tremblay Côté, il laisse dans le deuil, ses enfants : Dr Daniel (Hélène Napert), feu Jean-Pierre, Bernard (Natalie Savard), Anne (feu Yves (Beauchemin), Hélène (Clarence Gagnon); ses petits-enfants : Yan, Jean-Philippe, Gabrielle, Sébastien, Jean-Michel, Mickaël, Alexandre, Pierre-Olivier, Jean-François, Isabelle; son arrière-petit-enfant; ses soeurs et sa belle-sœur : Constance Cimon, Elisabeth Cimon, Monique Jubinville (feu Francois Cimon); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Michel Tremblay Côté (feu Carole Gélinas), Gaétan Tremblay Côté (Ginette Simard), Carol Tremblay Côté (Linda Desmeules), Nancy Tremblay Côté (Jacques McDermott), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de Saint-Raymond, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.