LEBEL, Marcel



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 26 janvier 2023, est décédé subitement à l'âge de 80 ans et 9 mois M. Marcel Lebel, époux de Mme Pâquerette Lévesque; fils de feu Mme Blanche St-Pierre et de feu M. Adalbert Lebel. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à laMaison Funéraire Viateur Gallant192, boulevard BéginSaint-Pacômede 12h à 15h., suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Pâquerette Lévesque. Il était le père de : Martin (Sylvie Cournoyer), feu Pascal, Sonia (Étienne Tremblay). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Louis-Thomas, Annie-Pier et Léo-Félix ainsi que les enfants de Sylvie : Sébastien Lamarche (Janie Desjardins) et Patrick Lamarche. Il était le frère de : Nicole (Rytcher Meunier), feu Ghislaine, Réjean (Francine Bélanger), feu Benoit (Huguette Lavoie) (Lionel Chamberland), feu Bernard et le beau-frère de : Langis (Gaétane Gagnon), Emmanuel (Solange Dubé), Régine. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, ses tantes : Laurette Lebel (feu Marcel Chamberland) et Marthe St-Pierre (feu Florent Ricard), ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada, 2, Lansing Square, suite 601, Toronto (Ontario), M2J 4P8 ou à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. La direction des funérailles a été confiée à la