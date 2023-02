PELLETIER, Lucile



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 31 janvier 2023, est décédée à l'âge de 89 ans et 6 mois dame Lucile Pelletier, fille de feu Gérard Pelletier et de feu Alice Picard. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Jean-Port-Joli, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à la, de 13h30 à 15h25.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Roger (feu Aline Caron), Monique (feu Jean-Paul Montreuil), Roland (Jacqueline Pelletier), Laurette (feu Réal Fraser), Henri (feu Monique Sénéchal), Jacques (Denise Allaire). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant de la Maison d'Hélène pour leur dévouement, le support à la famille et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny, (QC), G5V4P9, don en ligne : www.lamaisondhelene.org ou à la Société canadienne du cancer, don en ligne: cancer.ca