LEMAY, Frère Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé le frère Michel Lemay, SM, (marianiste), fils de feu Gabriel Lemay et feu Rachel Leclerc. Il était natif de Sainte-Croix de Lotbinière. Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil : Sabine (Richard Lemay), sa jumelle Marthe (Jean-Paul Demers), Luce (Rodrigue Coulombe), Regis (Paule Morin), Françoise (Julien Veilleux), feu Lina (Jacques Rousseau), Aline, feu Louis (Carole Letourneau), Gervais (Estelle Lavoie) et Fernand (Cindy Patry). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces et plusieurs amis. Après avoir enseigné quelques années, en 1984 Michel part pour l'Afrique à Abidjan en Côte d'Ivoire, où il travaille au secrétariat du Collège Saint-Jean Bosco. Il reviendra en 2008, après 24 ans de service. Il s'établit à la Communauté de Saint-Anselme, où il s'occupe entre-autre de l'entretien de la propriété.La famille et les religieux marianistes recevront les condoléances à partir de 13 heures. Il a été confié au