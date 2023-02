SIROIS, Jean-Marie



Au CHUL, le 23 novembre 2022, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Sirois, époux de madame Georgette Charette, fils de feu madame Blanche Malenfant et de feu monsieur Philippe Sirois. Natif de Val-Brillant, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances,en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Georgette, ses fils: Martin (Ghislaine Gagnon), feu Bruno, Roch (Carole Nadeau); ses petits-enfants : feu Jean-Philippe, Elisabeth (Grégory-Charles Blanchette), Laurianne (Xavier Chandonnet) et Catherine (Francis Rivest); ainsi que Mariam Gagnon (André Lienhard) et leurs enfants Adrian et Nina; son frère et ses soeurs : feu Marcel (feu Marie-Jeanne Grant), feu Pierre (prêtre), feu Laurette (feu Fernand Morneau) feu Marianne (Sœur du Bon Pasteur), feu Richard (Georgette Santerre), Mariette (feu Charles Tremblay), Thérèse (Albert Ouellet), Luc (Christianne de Bellefeuille); son beau-frère et ses belles-sœurs : Jean-Louis Charette (Annette Viel), feu André Charette (Rita Bérubé); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et confrères. La famille remercie le personnel de gériatrie du CHUL pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site Web : www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Web www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.