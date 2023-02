MOREL, Jean



Au CHSLD Côté Jardins, le 20 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean Morel, fils de feu madame Jeanine Drolet et de feu monsieur Charles-Édouard Morel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mount Hermon. Il laisse dans le deuil son fils Dominic; la mère de son fils Carmelle Varin; ses soeurs et son frère : Claire, Anne-Lucie et Charles; ses neveux Olivier et Jean-Christophe, leurs conjointes et leurs enfants; ses cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 2e étage du CHSLD Côté Jardins et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca ou la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.