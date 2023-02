BELLE-ISLE, Jean



Le 16 janvier 2023, monsieur Jean Belle-Isle, époux de madame Suzanne Descarreaux, est décédé au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il était âgé de 78 ans. Jean était le fils de feu monsieur Joseph Gérard Gérald Belle-Isle et de feu madame Françoise Renault. Il demeurait à Québec, dans le secteur de Cap-Rouge.Outre son épouse Suzanne, il laisse dans le deuil ses deux filles, Anne-Marie (Martin Lapointe) et Valérie (Mathieu Gauvin), ses quatre petits-enfants, Jean-Félix et Louis-Thomas Lapointe, ainsi que Jeanne et Madeleine Gauvin, ses frères André et François (Nathalie L'Italien), sa belle-soeur Lyse (Michel Desrochers) ainsi que ses nièces, ses cousins, cousines et ses amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 février 2023 de 19h à 21h et le samedi 11 février de 9h à 10h30 au :L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Augustin-de-Desmaures à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel soignant en hématologie et en soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour son dévouement. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant une messe ou un don au Monastère des Petits frères de la Croix (petitsfreresdelacroix.ca) ou encore à la Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org).