LALIBERTÉ FORTIER, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jacqueline Laliberté épouse de feu Fabien Fortier. Elle était la fille de feu Alphonse Laliberté et de feu Alméda Bouchard. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Claude Lessard), Gisèle (Marcel Fournier), Réal (Francine Blanchet), Réjean (Maryse Aubin) et Lynda (Steven Humphrey); ses petits-enfants : Sonia et Frédéric Lessard, Cynthia Fournier, Jolyane, Alexandra, Guillaume et Mathias Fortier, Jean-Philippe, Marc-Antoine, Sylviane et Lisa Fortier, Jennifer et Brendon Humphrey, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Maurice (feu Rose-Alma Bélanger), feu Raymond (feu Rita Leblond), feu Rose-Hélène (feu Victor Belzile), feu Napoléon (feu Irène Toussaint), feu Jeanne-D'Arc (feu Henry Dutil) et feu Rosanne (feu Conrad Goulet, feu Théodore Fortier). De la famille Fortier, elle était la belle-sœur de : feu Florent (feu Yvette Chouinard), feu Léandre (Angélique Bilodeau), feu Sr Clothide, feu Adéline (feu Paul Bellavance), feu Camil (feu Laurette Renaud), feu Gabriel (Louisette Labbé), Léon (Gertrude Bélanger), Hyacinthe (Marthe Bélanger) et feu Agnès (André Matte). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement sincère au personnel du Jazz de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire