BAILLARGEON, Marguerite



À l'hôpital St-Sacrement, le 21 janvier 2023, à l'aube de ses 86 ans, est décédée madame Marguerite Baillargeon, épouse de feu R. Léonard Pelletier. Elle était la fille de feu Alphonse Baillargeon et de feue dame Marie-Anne Morissette. Originaire de Buckland, elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Jean-Marie McKinnon), Lynda et Patrick, ses sœurs, son frère, sa belle-famille, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Madame Baillargeon est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée après un dur combat de plusieurs années contre la maladie.Madame Baillargeon sera ensuite portée à son dernier repos au columbarium La Souvenance, 301 Rang Sainte-Anne, Québec, QC G2G 0G9 où elle ira rejoindre son époux décédé en novembre 2021. La famille aimerait remercier chaleureusement le personnel en soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg pour leur bienveillance et leurs excellents soins prodigués à Madame Baillargeon depuis de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (lutte au cancer) https://fondationduchudequebec.org/.