MICHAUD, Diane



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 23 janvier 2023, est décédée à l'âge de 60 ans et 5 mois, dame Diane Michaud, conjointe de monsieur Michel Lizotte. Elle était la fille de feu Guy Michaud et de feu Rose-Aimée St-Pierre. Elle demeurait à St-Onésime-d'Ixworth, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 10h à 13h50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Michel, sa fille Mélanie, elle était aussi la mère de feu David, son frère : Alain, ses soeurs Lise et Nancy (François Chaput); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lizotte : Denis (feu Louise Ouellet, Josée Bouchard), Lyne (Gilles Bouchard), Francine, Suzanne (Yvon Goulet), Francis (Nancy Lizotte). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement, leur générosité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation soins palliatifs André-Côté. Don en ligne: www.fondationandrecote.ca Des formulaires seront disponibles au salon.