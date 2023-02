Annie Colère: un hommage à la solidarité

Un an après la sortie du percutant L’événement d’Audrey Diwan, la réalisatrice française Blandine Lenoir revient à son tour sur le combat des femmes pour le droit à l’avortement en mettant en lumière les actions du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (le MLAC) au milieu des années 1970, en France.

• À lire aussi: «Annie Colère»: l’éclosion tardive de Laure Calamy

Son film Annie Colère nous transporte donc en février 1974, dans un petit village français. On y suit Annie (Laure Calamy), une ouvrière et mère de deux enfants qui vient de tomber enceinte pour une troisième fois. L’ennui, c’est que ni elle ni son mari ne souhaite avoir d’autre enfant et que l’avortement est encore illégal en France.

Ses démarches la mèneront éventuellement vers le MLAC, un regroupement de femmes qui pratiquent des avortements clandestins de façon sécuritaire et avec un soutien médical.

Non seulement son avortement supervisé par le MLAC se déroulera bien, mais Annie se sentira immédiatement bien accueillie par ce collectif de femmes qui veut faire bouger les choses.

Trouvant dans cette bataille pour le droit à l’avortement un nouveau sens à sa vie, elle décidera de s’impliquer au sein du mouvement féministe.

Émancipation

En amorçant l’écriture de ce troisième long métrage, il y a quelques années, la cinéaste Blandine Lenoir (Aurore) ne pouvait pas se douter à quel point le sujet reviendrait autant dans l’actualité alors que le droit à l’avortement est à nouveau remis en question dans plusieurs pays.

Annie Colère ne marquera pas autant les esprits que L’événement – le drame coup de poing d’Audrey Diwan qui relatait avec un réalisme troublant un avortement clandestin pendant les années 1960 –, mais il rend un vibrant hommage au courage et à la solidarité de ces femmes ordinaires qui ont réussi à faire changer les choses. Bien fouillé et habilement raconté, le film dépeint avec tendresse cette époque importante pour l’émancipation des femmes.

Blandine Lenoir a aussi eu la main heureuse en confiant le rôle-titre d’Annie Colère à la formidable Laure Calamy. Cette dernière illumine le film en livrant une performance nuancée et sensible.

Annie Colère ★★★1⁄2