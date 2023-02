Après «La Voix»: la métamorphose de Jordane Labrie

La participation de Jordane Labrie à la sixième saison de La Voix a beau avoir eu lieu seulement en 2018, mais pour elle, cette époque semble lointaine, tellement elle a évolué comme artiste.

«J’ai vraiment fait du chemin comme artiste depuis cette expérience. Il s’est passé vraiment beaucoup de choses depuis», a-t-elle ajouté, lors d’un entretien téléphonique. Pour elle, La Voix lui a d’abord permis une rencontre avec son public, «plusieurs me disent d’ailleurs qu’il m’ont connue grâce à l’émission», a souligné celle qui est originaire de Québec. Elle s’est également fait des amis musiciens qu’elle compte garder encore longtemps.

Du folk au indie pop

Un peu moins d’un an après sa participation à la populaire téléréalité, celle qui se présente uniquement avec son prénom, Jordane, lance 12 Jours, un premier album en français composé entièrement lors d’un voyage en train à travers le pays et se donne pour mandat de donner trois concerts par jour aux voyageurs.

«12 jours, c’est aussi l’idée d’une fille qui décide de partir à l’aventure, de laisser ses attaches derrière pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté du pays», avait-t-elle révélé à l’époque au Journal.

Mais, trois ans et un minialbum plus tard, l’artiste originaire de Québec avait envie de faire autre chose. «Pendant la pandémie, il y a beaucoup d’artistes qui ont pris du recul par rapport à leurs projets, qui ont migré vers des nouveaux styles, et ça a été mon cas. Je me suis mis au défi, refaite une nouvelle équipe, et ça m’a fait le plus grand bien», a-t-elle raconté, en parlant de son album Reine de papier, lancé en avril 2022, et possédant des accents beaucoup plus indie pop que son style habituel.

«C’est aussi le premier album où j’ai été compositrice principale sur la quasi-totalité des chansons de l’album. J’ai beaucoup coécrit par le passé, mais maintenant, Reine de papier, c’est un projet qui me représente entièrement» a-t-elle ajouté.

En Europe pour 2023?

Présentement, Jordane travaille à la planification d’un nouveau spectacle qui sera présenté un peu partout dans la province l’été et l’automne prochain. «On vient de finir la préproduction et on a fait quelque chose de vraiment original et nouveau», a indiqué celle qui a bien hâte de présenter son nouveau projet.

L’artiste ne se cache pas également d’avoir des ambitions de présenter sa musique à l’international. «Je reviens de la France, où je suis allée faire de la représentation pour la première fois pour mon projet. Mon équipe et moi, on essaie de s’ouvrir de nouvelles portes», a-t-elle raconté, optimiste pour l’avenir.

