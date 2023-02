JACOB, Mariette Veillette



Au CHUL, le 15 janvier dernier est décédée à l'âge de 86 ans madame Mariette Veillette. Elle était la fille de feu Joseph Veillette et de feu Yvonne Quessy. Outre son époux, monsieur Julien Jacob, elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Hélène Robitaille), Daniel (France Vermette), Sylvain et feu Luc; ses petits-enfants : David, Sonia, Samuel et Philippe; ses arrière-petits-enfants : Léa, Emy, Zac, Charles, Coralie et Florence. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Odette (feu André Jacob), feu Réjean (Nicole Lahaie), Anita (Roger Veillette) et René (Nicole Bilodeau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Yvette (André Massicotte), feu Grégoire (feu Estelle Vallée), feu Ruth, feu Jean (Angèle Bellemare), feu André (Odette Veillette), feu Roger (feu Georgette Bournival), feu Richard (Micheline Brouillette), Jacqueline (Normand Gravel) et Françoise (Paul Brousseau), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec City, Quebec G1S 3G3, Canada). La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique du CHUL, tout particulièrement à Dr François Bouchard pour les bons soins prodigués.