MORIN, Marie-Paule Laflamme



À la Villa Sainte-Marie, le 27 janvier 2023, à l’âge de 94 ans est décédée Mme Marie-Paule Laflamme, épouse de feu Louis-Jules Morin. Native de St-Hénédine, elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :le samedi 11 février 2023 de 12h à 14h30.Elle laisse dans le deuil ses filles : Rose-Hélène (Léo Marcoux) et Céline (Rémi Gagnon); ses petites-filles : Sonia Gagnon (Jimmy Dulac) et Jessica Gagnon (Rémi Nadeau) ainsi que ses arrière-petits-enfants Alex, Olivier et Christopher Dulac, Lauralie, Loïc et Hubert Nadeau; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Omer Roy), feu Joseph (Alice Baillargeon), feu Raoul (Hélène Baillargeon), Georges (Ginette Piché), feu Eugène (Pauline Roy) et Denise (Jean-Yves Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Charles, feu Françoise (feu Paul Roy), Pauline (Henri-Louis Turmel), Claude (Mariette Moore), Léon (Cécile Boutin), Pierre (Huguette Moore) et Lionel (Gaétane Breton). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de la Villa Sainte-Marie ainsi que le personnel du CLSC dédié à La Villa pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appriéciés.https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/