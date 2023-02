FERLAND, André



Au Centre d'hébergement Saint-Maurice, le 17 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur André Ferland natif de la ville de Québec, conjoint de feu madame Huguette Bérubé et en première union de feu Louise Drouin, il était le fils de feu madame Albertine Lachance et de feu monsieur Léger Ferland.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Martine (Jacky Leclerc, son meilleur copain), Steeve Saint-Laurent (Caroline Gagné) et René Gauthier, ainsi que les enfants de sa conjointe, Jean-Yves Saint-Laurent, feu Lysanne Saint-Laurent et Daniel Saint-Laurent. Ses petits-enfants: François (Catherine Rivard) et Alain Savard, Alexis et Catherine Plasse Ferland (Jimmy Vaudreuil), Mathieu, Émilie, Philippe et Nicolas Saint-Laurent. Ses arrière-petits-enfants: Étienne, Elliot, Micaël, Émile, Alexia, un petit en devenir et Charlotte. Ses frères et sœurs, feu Raymond (Thérèse Miller), feu Paul-Henri (Colette Simard), feu Jean-Marc (Ghislaine Côté), Gérard-Albert (Denyse Roberge), feu Jeanne-d'Arc (feu Jacques Gauthier), feu Florence (feu Jacques Houde), Gilles (Manon Carrier), Jacqueline (Gilles Boucher), Georgette (feu Marcel Dion), Jean-Charles (Lise Ross), Louisette (feu Paul Laflamme) et Réjeanne. Beaux-frères et belles-sœurs des familles Bérubé et Drouin, neveux, nièces et amis(es). Un merci tout spécial à Isabelle sa préposée préférée au CHSLD Saint-Maurice pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 9 h à 11 h 30,