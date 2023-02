[BALADO] La Zone payante: spécial Super Bowl LVII!

Après cinq mois de débats, de luttes acharnées, de belles surprises, d’immenses déceptions, de performances grandioses, de rebondissements inattendus et d’improbables histoires, le grand match est enfin à nos portes. La Zone payante est en mode Super Bowl LVII en direct de l’Arizona!

Les Eagles et les Chiefs sont les deux derniers survivants qui en viennent aux prises pour l’obtention du Saint-Graal du football, le trophée Vince-Lombardi, dimanche soir, au pays des cactus.

La Zone payante n’est pas votre balado préféré par hasard. Encore une fois, nous vous transportons sur place à Phoenix, où le journaliste Stéphane Cadorette passe la semaine pour écrire de nombreux articles dans Le Journal de Québec, Le Journal de Montréal et sur nos sites web.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Avec son complice et animateur Jean-Nicolas Gagné, rien ne leur échappe sur le match ultime. Atmosphère sur place, folie ambiante, forces en présence, joueurs à surveiller, duels déterminants, clés du succès de chaque côté et bien sûr les prédictions... Il n’y aura plus de secret pour vous à l’approche du gros duel!

Bien sûr, ce n’est pas parce que le Super Bowl occupe une grande place que l’on néglige nos chers auditeurs. Encore une fois, les questions de nos fidèles sont au menu.

Dans la dernière édition de La Zone payante, les dossiers chauds des 16 clubs de la conférence nationale ont été présentés. Place, cette semaine, aux 16 formations de la conférence américaine.

Et la rubrique «Au Bar!», dans tout ça? Évidemment qu’on régale la clientèle! Bonne écoute, bon match et passez le mot!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette