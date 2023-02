PARÉ, Gérard



Au C H U - C H U L, le 14 janvier 2023, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gérard Paré, époux de madame Huguette Noël, fils de feu madame Irène Demers et de feu monsieur Eustache Paré. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse Huguette, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Donna), Bernard (Michael), Jean et François; sa petite-fille Allison et son petit-fils Taylor; l'épouse de feu Dominique, Jocelyne; son beau-frère Georges Noël (Annette), ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux qui l'ont précédé, dont son fils Dominique ainsi que ses parents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.