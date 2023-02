GOSSELIN, Dominique



Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 21 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Dominique Gosselin, époux de madame Cécile Bergeron, fils de feu Albert Gosselin et de feu Antoinette Olivier. Originaire de Saint-Nicolas, il a demeuré plusieurs années à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Laurent et Jean (Johanne Matte); ses petits-enfants : Karine et Lucie Gosselin, Patrice Matte et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Arianne et Marilou, Mélina, Tiffany et Chloé; ses frères et soeurs : feu Philippe, Jacques, feu Yvon, Roland, Alma, Lisette, Réjean, Lorraine, Pauline, Benoit et leur conjoint(e); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron : Lucienne, feu Noëlla, feu Pierrette, Aline, Albert, Nazaire, Diane, Marielle et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 5ème étage, pavillon d'Youville, au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera aule vendredi 10 février de 19h à 21h30 et le samedi 11 février à compter de 14h.