MASSON, Raymond



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 22 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Masson, conjoint de madame Lise Asselin, fils de madame feu Rose Anna Duguay et de monsieur feu Paul Henri Masson. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre sa conjointe Lise, il laisse dans le deuil sa sœur Diane; l'ensemble des familles Masson et Asselin, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : Jean-Guy, Jules Henri (Gus) et Monique. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 300 du CHSLD St-Jean-Eudes pour toute l'attention et les soins prodigués à mon conjoint.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place, site web: www.prqca.ca