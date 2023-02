PELLETIER, Dr Jean-Guy



Le 24 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et entouré de sa famille, est décédé monsieur Jean-Guy Pelletier, à l'Hôpital Saint-François d'Assise. Originaire de Donnacona, il était fils de feu Cécile Trépanier et de feu Honorius Pelletier.Outre son épouse Micheline Dumais, il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Martin Delage), Christine (Martin Poirier) et Bernard (Sophie Martineau); ses petits-enfants : Sophie (Louay Khir) et Camille (Gabriel Marquette) Delage, Marie-Pier et François Poirier, Simon et Orélie Pelletier ainsi que son arrière-petite-fille Jasmine Khir. Il laisse également dans le deuil ses frères Gaston (Ghislaine Lasalle) et Gilles (Régine Caron) ainsi que sa sœur Ginette (Jean-Guy Crête), sans oublier ses neveux, nièces, cousins, cousines. Vétéran qui a travaillé pour les Nations Unies à Chypre ainsi que pour l'OTAN en Allemagne, il a terminé sa carrière d'anesthésiologiste au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup en 2005. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Ste-Foy et de l'Hôpital Saint-François d'Assise et de façon plus particulière Josée Brulotte, Martin Vézina, Dr Natalie Le Sage et Dr Amélie Caron qui l'ont traité avec empathie et respect pour cette dernière étape de sa vie. Un don à la mémoire de Jean-Guy Pelletier peut être fait à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec par téléphone au 418-656-4999 ou encore par l'entremise de leur site internet : https://fondation-iucpq.org/