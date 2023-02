Carmant promet de soutenir la lutte à l’itinérance à Québec

Le maire de Québec est ressorti ravi d’une rencontre avec le ministre Carmant, qui a promis de le soutenir dans sa lutte pour l’itinérance zéro.

• À lire aussi: Drame à Laval: le chauffeur de bus n’avait pas demandé d’aide pour des soins en santé mentale

• À lire aussi: Budget Marchand: la hausse de taxes la plus salée en 15 ans, mais ç'aurait pu être pire

• À lire aussi: Québec présente son nouveau plan pour lutter contre l’itinérance

Bruno Marchand n’en démord pas de son objectif d’atteindre l’itinérance zéro et a trouvé un allié en Lionel Carmant, ministre des Services sociaux. Les deux hommes se sont rencontrés mercredi, en présence également du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, pour entamer une discussion longtemps souhaitée par M. Marchand.

Photo Fotolia

«Bonne rencontre»

«Ça a été une très bonne rencontre. M. Carmant a exprimé sa volonté de nous soutenir, de nous appuyer dans cet engagement qui est le nôtre de mettre tous les moyens en place pour éradiquer l’itinérance», a fait savoir le maire Marchand, jeudi. «Il nous a promis de l’ouverture et une réponse positive» pour des ressources financières à court terme.

Photo d'archives Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Son administration va d’abord déposer un plan à court terme, et après consultation, un plan à long terme. Le tout se concrétisera «sur des années», a rappelé le maire, qui est certain de pouvoir «faire une différence», notamment en s’inspirant de villes qui ont connu du succès et où les politiciens se sont engagés en ce sens.

Soutien

Le ministre ne s’est pas positionné sur l’objectif précis d’«itinérance zéro», a indiqué Bruno Marchand. «Je ne suis pas sûr qu’il va embarquer dans l’itinérance zéro. M. Carmant ne m’a pas fait cette promesse-là. Moi, ce que je veux, c’est qu’il nous soutienne dans notre but à nous d’aller vers ça.»

De son côté, le chef de l'opposition, Claude Villeneuve affirme qu'il sera toujours d'accord avec le maire pour réclamer plus de ressources. Mais il craint un «puits sans fond», puisque selon lui, la stratégie n'est pas concrète. «Oui, plus d'argent, mais pour faire quoi? Moi, je veux savoir c'est quoi le plan d'action qu'on a, c'est quoi les gestes qu'on compte poser? [...] C'est pas tout de demander des ressources, faut savoir ce qu'on fait avec. »

Selon lui, la stratégie de «réduction des méfaits» est préférable, puisque le problème dans Saint-Roch «n'en est pas un spécifiquement d'itinérance». La toxicomanie, les problèmes de santé mentale ou l'errance sont davantage à montrer du doigt, dit-il.

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée