MOFFETTE, Jean-Louis



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 30 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Moffette, époux de madame Denise Bibeau. Il était le fils de feu Philippe Moffette et de feu Rosa Béland. Il demeurait à Dosquet. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses enfants : Lise (Roland Desrochers), Diane (Adrien Houle), Jacques (Mylène Sauvageau); ses 9 petits-enfants : Mélissa, Patrick et Richard Desrochers, Nicolas, Audrey, Patricia et Raphaël Houle, Jasmin et Vincent Moffette et ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Madeleine (feu Ernest Côté), Pierrette (feu Robert Blais), Rose-Yvonne, André (feu Jeannine Martineau, Cécile Trembley), feu Noël (Andrée Anctil), feu Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bibeau : feu Monique (feu Michel Bibeau), feu Louisette, feu Marie-Paule, Marcel (Denise Biron), Marielle (Lionel Paquet), Lorraine, Huguette (feu Michel Bibeau), Francine (Yvon Kelly), Christiane (Marc Jean), Lucie, Pierre (Louise Verreault); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la Maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis, Québec, G6V 4G9. Site Web : www.mspdulittoral.com.