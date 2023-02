«Ces jeunes vivent leur LNH»

Certains se sont fait reconnaître à l’épicerie et d’autres ont eu du mal à se rendre jusqu’à leur siège au Centre Vidéotron puisqu’ils étaient constamment arrêtés par des amateurs qui leur souhaitaient bonne chance ou qui voulaient prendre des photos avec eux : les Ukrainiens vivent un rêve depuis qu’ils sont débarqués à Québec.

• À lire aussi: Tournoi pee-wee de Québec: la plus grosse journée de l’histoire

« Ces jeunes vivent actuellement leur LNH. C’est un rêve pour eux », mentionnait l’entraîneur Yevgeny Pysarenko, jeudi matin, au terme du dernier entraînement de Team Ukraine Select avant ses débuts très attendus samedi avant-midi, à 11 h 45, face aux Bruins Junior de Boston.

« Au début, tout ce qu’on voulait, c’était réussir à mettre une équipe sur la glace pour lui permettre de venir vivre l’expérience du hockey au Canada. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant d’attention médiatique. C’est plus gros que ce à quoi on s’attendait. »

L’engouement pour cette formation s’est fait ressentir aux quatre coins de la ville.

« On est allés au Centre Vidéotron hier [mercredi] et c’étaient les vedettes. Se rendre à nos sièges, ç’a été vraiment long. Tout le monde les arrêtait et voulait prendre des photos », racontait en riant François Robert, qui héberge deux jeunes Ukrainiens en plus de s’occuper de l’organisation des activités hors glace durant leur séjour.

Photo Stevens LeBlanc

Baume sur une plaie

Toute cette attention n’a rien de négatif, toutefois, selon Pysarenko. Pour ces jeunes, de vivre, l’instant de quelques semaines, une vie de star, n’est qu’un baume sur ce qu’ils vivent à la maison.

« Ils sont heureux, ils sourient et ils en profitent. Ils vivent la vie de hockey au Canada parce que le hockey est partout, ici : à la télévision, sur les patinoires extérieures. Ils vivent un rêve et oublient les mauvaises choses qui se passent à la maison. »

L’exemple du jeune Mykyta Staskevich, capitaine et talentueux attaquant de l’équipe, illustre parfaitement ce propos.

« Son papa est au front et ça brasse. La première fois que je l’ai vu en Roumanie, il ne souriait quasiment pas. Finalement, c’est rendu un leader dans l’équipe et il a été nommé capitaine. Juste pour lui, ç’a été super positif », raconte le Québécois Sean Bérubé.

Cette vie de star connaîtra son point culminant samedi alors qu’on s’attend à ce que le Centre Vidéotron soit plein à craquer pour le match de l’Ukraine.

« Il n’y a jamais eu autant de gens durant nos matchs alors il faudra rester concentrés à jouer et ne pas regarder dans les estrades. À la fin, on pourra regarder », mentionne le jeune Zahar Kovalenko.

« Ce sera difficile en tant que joueur de jouer dans un aréna gros comme ça, mais j’espère une victoire. Ce ne sera pas un match facile, mais on veut gagner », ajoutait quant à lui le capitaine Staskevich.

Du hockey différent

Déjà, ceux qui les ont vus jouer murmurent qu’ils auront une formation très excitante à voir aller et qui pratique un style différent de ce à quoi on est habitué, ici.

Une simple visite à leur entraînement de jeudi matin a permis d’en comprendre une partie. Durant un peu plus d’une heure, les jeunes Ukrainiens ont multiplié les exercices axés sur les techniques de patin. À un certain moment, tous les joueurs se sont mis à faire des pirouettes sur la patinoire, après un coup de sifflet de l’entraîneur.

« Ça, je trouvais ça bizarre ! C’était la première fois que je voyais une équipe faire des pirouettes sur la glace et je ne comprenais pas trop. Je pensais que c’était des étirements. Je ne comprenais pas trop, donc je ne l’ai pas fait ! »

L’auteur de cette citation, c’est Léon Lepage. Le défenseur des As de Québec M13 AAA Élites s’est entraîné avec Team Ukraine Select, jeudi, sur l’invitation de Sean Bérubé.

Au-delà des pirouettes, le jeune hockeyeur a été impressionné par ce qu’il a vu.

« Ils sont rapides et ils se passent bien la rondelle. Je pense qu’ils vont se rendre loin au tournoi pee-wee. »

AA