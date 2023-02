Classique mondiale de baseball: quatre Québécois représenteront le Canada

Quatre joueurs québécois ont été nommés officiellement, jeudi soir, sur la formation canadienne en vue de la Classique mondiale de baseball : Édouard Julien, Otto Lopez, Abraham Toro et... Phillippe Aumont.

Parmi eux, Julien, Lopez et Toro pourraient partager l’avant-champ en compagnie du joueur de premier but Freddie Freeman, des Dodgers de Los Angeles. Le nom de Charles Leblanc, des Marlins de Miami, ne figure pas dans la liste. La raison : il souffre présentement d’une légère blessure et la prudence est de mise. Son objectif principal demeure de percer la formation des Marlins pour la saison 2023.

«C’est excitant de voir ces trois joueurs de la province de Québec qui ont le talent pour jouer à l’avant-champ à un haut niveau, a reconnu Greg Hamilton, directeur des équipes nationales de Baseball Canada, jeudi. Charles Leblanc en est un autre, mais dans son cas, nous comprenons qu’il ne voulait courir aucun risque afin de maximiser ses chances chez les Marlins.»

«C’est très, très spécial pour moi de représenter le Canada, a pour sa part commenté Lopez, qui devrait logiquement être utilisé à l’arrêt-court. C’est le pays qui m’a accueilli et qui a accueilli ma famille. Ça veut dire beaucoup pour moi.»

Plus tôt cette semaine, le Québécois d’origine dominicaine, qui évolue dans l’organisation des Blue Jays de Toronto, anticipait avec joie sa présence au tournoi avec son bon ami Toro. Les deux s’entraînent régulièrement ensemble durant la saison morte, à Montréal. Ils ont évidemment hâte de se retrouver sur le terrain du 12 au 15 mars, à Phoenix, en Arizona.

Selon le calendrier, le Canada amorcera le tournoi à la ronde du groupe C en affrontant la Grande-Bretagne, le dimanche 12 mars. Suivront dans l’ordre, au fil des jours, des matchs contre les États-Unis, la Colombie et le Mexique.

Quelques étoiles

Que ce soit Julien (Twins), Lopez ou Toro (Brewers), chaque joueur prendra une pause du camp d’entraînement de leur équipe respective afin de participer à la Classique mondiale. Pour cause, l’occasion est belle pour côtoyer plusieurs vedettes du baseball majeur.

«C’est une étoile ce gars-là», a notamment qualifié Lopez, à propos de Freeman, qui a mené le baseball majeur au chapitre des coups sûrs (199) et des doubles (47) lors de la saison 2022.

Le voltigeur Tyler O’Neill, des Cardinals de St. Louis, de même que les lanceurs partants Cal Quantrill, des Guardians de Cleveland, et Nick Pivetta, des Red Sox de Boston, font également partie du noyau de l’équipe canadienne. À l’avant-champ, Damiano Palmegiani, autre espoir des Jays, et Andy Yerzy, de l’organisation des Diamondbacks, complètent le quatuor formé de Freeman, Julien, Lopez et Toro.

En plus des trois joueurs de position, le lanceur Phillippe Aumont est le quatrième athlète québécois à se tailler une place au sein de l’équipe canadienne. Aumont, qui sort provisoirement de sa retraite sportive, travaillera d’ailleurs sous la supervision de Denis Boucher, entraîneur des lanceurs. L’ancien receveur Russell Martin fera également partie des adjoints au gérant Ernie Whitt, tout comme Larry Walker.

Équipe canadienne en vue de la Classique mondiale de baseball

Avant-champ (6)

Freddie Freeman

Edouard Julien*

Otto Lopez*

Damiano Palmegiani

Abraham Toro*

Andy Yerzy

Voltigeurs (5)

Owen Caissie

Denzel Clarke

Tyler O’Neill

Jacob Robson

Jared Young

Receveurs (2)

Kellin Deglan

Bo Naylor

Lanceurs (17)

Andrew Albers

Phillippe Aumont*

John Axford

Matt Brash

Mitch Bratt

Trevor Brigden

Indigo Diaz

RF Freure

Adam Loewen

Scott Mathieson

Nick Pivetta

Cal Quantrill

Evan Rutckyj

Noah Skirrow

Cade Smith

Curtis Taylor

Rob Zastryzny

*Québécois