Comment même concevoir l’inconcevable?

L’attaque meurtrière de mercredi dans une garderie de Laval bouleverse le Québec tout entier. Lorsque des enfants sont fauchés aussi violemment, personne, qu’on ait ou non des enfants, n’échappe à un sentiment profond d’incrédulité, d’impuissance, de peine et de colère.

De l’Assemblée nationale à la Chambre des communes, en passant par la mairie de Laval, les élus ne font pas exception. Le jour même de l’attaque, alors que ces derniers étaient obligés néanmoins de travailler, personne n’avait le cœur à l’ouvrage. Ça se voyait. Ça se ressentait.

Comme pour nous tous, devant un geste aussi brutal et sans pardon contre des enfants, les mots leur manquaient. Comment concevoir l’inconcevable ?

En cela, il faut saluer la réaction unanimement solidaire et compatissante de la classe politique envers toutes les personnes gravement éprouvées par la tragédie.

Jeudi, les élus, comme nous, peinaient d’ailleurs encore à mettre des mots sur ce qui venait de se passer. D’autant plus qu’on ne sait toujours pas ce qui a pu motiver un homme – accusé depuis de meurtres prémédités, entre autres – à foncer sur une garderie au volant d’un autobus municipal.

En allant se recueillir sur les lieux du drame, leur ton n’en était pas moins juste.

Ensemble

La présence du premier ministre François Legault – accompagné des trois chefs d’opposition, Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon, du maire de Laval, Stéphane Boyer, et de ministres fédéraux séniors – fut compatissante et rassembleuse.

On les sentait émus et pressés de partager ne serait-ce qu’une partie de la souffrance d’une communauté aussi blessée qu’elle est tissée serrée.

Ils ont écouté le récit des familles, d’éducatrices, d’intervenants d’urgence, d’amis, de voisins. Ils ont remercié ces braves hommes qui, dans les minutes suivant l’attaque, se sont précipités pour maîtriser le chauffeur de l’autobus. Le message principal du premier ministre Legault aux membres durement éprouvés de la communauté était le bon : « N’hésitez surtout pas à demander de l’aide. »

On doit ainsi comprendre que son gouvernement fera ce qu’il faut pour leur fournir tout le soutien psychosocial dont ils auront besoin au cours des prochains jours, des prochains mois, et peut-être même au cours des prochaines années.

Prévention, le mot clé

Inévitablement, cela rappelle l’une des multiples failles du système de santé, soit le manque criant de soins et de services en psychologie et en psychiatrie. Au public, mais aussi, depuis le début de la pandémie, au privé.

Durant leur visite, le maire de Laval et les chefs des partis d’opposition, tout en précisant que ce jour était tout d’abord consacré au partage d’un deuil collectif, y ont fait référence. Le sujet est incontournable.

C’est comme élus et citoyens, a précisé Gabriel Nadeau-Dubois, qu’il nous faudra réfléchir et agir sur cet enjeu fondamental qu’est la santé mentale.

Comme l’a si bien noté le maire de Laval, pour ce qui est de l’accusé, seule l’enquête dira s’il souffrait ou non d’un problème de santé mentale.

N’empêche que pour l’ensemble de la société, comme il le disait déjà la veille, au sortir d’une pandémie exténuante et face à la détresse en tout genre que vivent de plus en plus de personnes, l’enjeu de la prévention s’annonce « extrêmement important ». Il faudra bien y voir.