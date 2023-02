GRONDIN, Henri, Le Bâtonnier



Le 23 décembre 2022 est décédé dans sa 84ième année, le Bâtonnier Henri Grondin.M. Henri Grondin était fils unique de feu Anita Bertrand et de feu Édouard Grondin. Il laisse dans le deuil ses cousins et cousines: feu Gisèle Bertrand, feu Eliette Bertrand, sœur du Bon Pasteur, Lucille Bertrand (feu Raymond Pettigrew) : leurs enfants Gisèle, Louis et Guy, feu Roger Bertrand (Jeannine Thériault) : leurs enfants Jean-Claude, Brigitte et Solange, feu André Bertrand : son fils Stéphane, feu Yves Warren (feu Yolande Boies), leurs enfants Louis, Charles et Lise, Bertrand Warren (Pauline Porter) : leurs enfants Paule et Élisabeth, Lise Bertrand (Pierre Belle) : leurs enfants Sébastien, Caroline et Jean-François, Michèle Bertrand (Jean-Claude Bérubé) : leurs enfants Marie-Ève et Julien, et de nombreux amis, dont : François Simard, qui fut son compagnon pendant de nombreuses années, Guy Briois, un ami d'une grande générosité, qui l'a aidé, particulièrement aux moments les plus difficiles à la fin de sa vie et Huguette et Jacques Bolduc, des voisins et amis qui lui sont venu en aide dès son retour à Québec, après Beaumont. M. Grondin a été Bâtonnier du Barreau de Québec, Bâtonnier du Barreau du Québec, Président de l'Orchestre symphonique de Québec, Président du Conseil consultatif de la Justice du Québec, Membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Président mondial de l'Union internationale des avocats (UIA), Président de la Fondation du Barreau du Québec, Président de l'Association des consuls honoraires de la région de Québec, Président du conseil d'administration du Musée de la Civilisation du Québec, Membre du Conseil de la magistrature du Québec et de son comité exécutif, Président de la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB) (barreaux francophones), Consul honoraire de Finlande, Membre d'honneur à vie de l'association du Barreau canadien, Officier de l'ordre de la rose blanche de Finlande, Chevalier de l'ordre national du mérite de la République française, Chevalier de l'ordre national du Québec, Officier de l'ordre national du mérite de la République française, Conseiller de la Reine (CR). La famille recevra les amisà partir de 13 heures.Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Société canadienne du cancer.