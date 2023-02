DUPONT, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Dupont. Il était l'époux de dame Micheline Boissy et le fils de feu dame Léna Blondeau et de feu monsieur Albert Dupont. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline Boissy; ses enfants : feu Martin (Monique Gagné), Nathalie (Martin Frenette), Stéphane (Madeleine Collet), Sylvain (Sylvie Morissette) et Denise Boissy; ses petits-enfants : Audrey, Gabriel, Olivier, Jérémy, Stéphanie, Zachary, Frédéric, Raphaël, Louis-Félix et Juliette; ses arrière-petits-enfants : Camille et Lou; ses frères et sœurs : feu Claude, René (feu Monique Poulin), Robert (feu Micheline Giguère), feu Maurice (Jacqueline Therrien), Gisèle (Jean-Claude Girard), Richard (Diane Blais) et feu Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boissy : feu Denis (feu Gemma), feu Jacqueline (feu Maurice Gagné), feu André (feu Thérèse Michel) et feu Thérèse (Jacques Landry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca.