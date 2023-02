Des États américains s’arrachent nos entreprises

Alors que le président américain Joe Biden promet de nouvelles règles pour forcer l’achat local, des États s’activent déjà sur le terrain pour convaincre nos entreprises d’aller carrément s’installer là-bas.

« Nous avons passé un contrat avec une entreprise canadienne à Montréal pour nous aider à recruter plus d’entreprises canadiennes au Vermont en particulier », confirme Nate Formalarie, directrice des communications à l’Agency of Commerce and Community Development (ACCD) du Vermont.

Mardi, dans son discours sur l’état de l’Union, le président américain Joe Biden a affiché ses couleurs en promettant d’en faire plus pour favoriser l’achat américain en laissant entendre que de nouvelles règles s’en venaient.

Gros efforts du Vermont

Or, au Vermont, le mouvement semble être déjà enclenché au point où l’on consacre des ressources pour attirer nos compagnies au sud de la frontière.

Ces six dernières années, une bonne dizaine d’entreprises québécoises y ont agrandi ou démarré leur entreprise, malgré les ralentissements de la pandémie, souligne Tim Tierney de l’ACCD du Vermont.

Avantages fiscaux

À quelques heures de route, au département des affaires commerciales de l’État du New Hampshire, Benoît L. Lamontagne, multiplie les visites ici.

« Je passe du temps à Montréal, Québec, Drummondville, Victoriaville et Sherbrooke à rencontrer des entreprises qui veulent continuer à travailler sur des contrats qui doivent respecter le Buy American Act », illustre-t-il.

Au Journal, il dit travailler avec nos entreprises, dont une qui doit annoncer l’obtention d’un bail dans le nord du New Hampshire pour commencer ses opérations en avril.

« Dans le New Hampshire, nous sommes différents des autres États parce que nous n’avons aucune taxe de vente, aucun impôt sur le revenu des particuliers, aucun impôt sur les gains en capital et aucune taxe sur les stocks ou l’équipement », conclut-il.