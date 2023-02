Des nuages gris au-dessus du Kraken

L’excellent et renversant début de saison du Kraken de Seattle constitue un lointain souvenir, car même s’il demeure bien placé au classement, sa qualification en séries est loin d’être acquise et il doit se débrouiller sans un élément important.

Occupant le deuxième rang de la section Pacifique avec 63 points, la formation de l’instructeur-chef Dake Hakstol en compte cinq de plus que les Flames de Calgary, neuvièmes dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey. Ainsi, rien n’est gagné pour le club effectuant ces jours-ci un périple de cinq parties. D’ailleurs, celui-ci s’est très mal entamé, mardi, en raison d’un revers de 4 à 0 contre les Islanders de New York.

Au cours de celui-ci, l’attaquant Andre Burakovsky est tombé au combat, une blessure au bas du corps le contraignant à retraiter au vestiaire après une seule séquence sur la glace. Son nom a été inscrit sur la liste des éclopés, jeudi, et sa perte sera significative. L’ancien des Capitals de Washington a inscrit 39 points en 49 duels jusqu’ici.

Sauf qu’Hakstol a confiance de voir ses troupiers relever la tête.

«Tout au long de l’année, nous avons accompli du bon travail pour demeurer concentrés sur nous-mêmes. La tâche reste d’effectuer cela quotidiennement durant ce long parcours. C’est ce qui nous attend. Nous venons de subir une défaite décevante pendant laquelle nous n’avons pu nous mettre en marche. Il faut s’assurer de nous améliorer», a-t-il mentionné au site de l’équipe.

Des gardiens importants

Afin de rester au plus fort de la lutte, Seattle aura besoin de ses deux gardiens, Phillip Grubauer et Martin Jones. Le second a d’ailleurs bien fait, en vertu d’une fiche de 23-8-3. En revanche, son taux d’efficacité de ,894 est préoccupant. Quant au premier, une blessure au bas du corps l’a tenu à l’écart longuement, mais il a livré quelques bonnes performances de suite avant la pause de la classique des étoiles.

«Au cours de la saison, nous avons lentement constaté que nous misons sur un duo fiable. Je ne me soucie pas de ce que les gens à l’extérieur disent, pensent ou veulent aborder. Nos deux hommes ont accompli le travail», a estimé Hakstol.

Par ailleurs, le défenseur Justin Schultz est rétabli d’une blessure non divulguée publiquement après avoir manqué six matchs. Le Kraken avait rendez-vous avec les Devils du New Jersey, jeudi.